«Как в голливудском кино»: Собчак в шелковой блузке и небесном жакете запечатлелась на кухне

Ксения Собчак уже второй год живет в браке с Константином Богомоловым. Они сначала скрывали свой роман, а потом сыграли пышную свадьбу, на которой были все «сливки» шоу-бизнеса. Поклонники считали, что пара сразу заведет ребенка, но супруги не спешат пополнять семью. У каждого из них есть дети от прошлых отношений. Ксения растит сына Платона от максима Виторгана, а Константин — дочку Анну от Дарьи Мороз.

Не так давно Собчак отдохнула с семьей на Мальдивах. Несколько недель она наслаждалась идиллией и теплой погодой. Телеведущая вернулась в столицу и сразу приступила к работе. Уже длительное время она обустраивает новый дом, который начала строить перед свадьбой. Блондинка тщательно выбирает мебель и отделочные материалы. На этот раз она похвасталась новым холодильником с отдельным шкафом для вина.

На новом фото жена Богомолова позировала на кухне. она предстала в черных брюках с поясом и шелковой блузке черного цвета. Небесный жакет дополнял женственный образ. телеведущая показала содержимое холодильника.

«Я всегда мечтала о большом холодильнике в „нержавейке“ как в голливудском кино. С выбором мне помогли дизайнеры. Винный шкаф на 147 бутылок и холодильник Sub-Zero с системой открывания дверей French Door», — стала хвастаться звезда.

Поклонники оценили не только новую покупку Ксении, но и ее образ. «Пиджак крутой», «147 бутылок, это вообще из дома можно не выходить», «Очень нравится, когда жилье оформлено стильно», «Ксения , какая вы стали красотка», «Вы затмеваете холодильник», «Классная прическа», «Ваш наряд безумно понравился», «Ох и вид», «Вы можете себе позволить все», — прокомментировали пост подписчики.

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