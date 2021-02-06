Модели на подиуме: Орбакайте с дочкой от Земцова предстали на модном показе в одинаковых нарядах

Певица и актриса Кристина Орбакайте уже 15 лет счастлива в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. 49-летняя звезда воспитывает от него 8-летнюю дочку Клавдию. Все семейство уже давно обосновалось в США, где супруг артистки ведет дела, но периодически Орбакайте прилетает на Родину, чтобы принять участие в различных проектах, которых, увы, убавилось из-за пандемии коронавируса.

Дочь Орбакайте Клава учится в третьем классе. Девочка, по наблюдениям многочисленной армии поклонников, — копия мамы. К тому же, наследница проявляет музыкальный талант и даже уже записала песню, которую высоко оценили фанаты Кристины и ее семьи.

Кстати, на фан-страничке Орбакайте часто появляются красивые фотографии прежних лет. На одной из них мама с дочкой дефилируют по подиуму, принимая участие в фэшн-показе. При этом Кристина и Клава облачились в наряды одного стиля и цвета – черно-белые аутфиты выдают в них настоящих модниц.

Напомним, Орбакайте — многодетная мама. От первого брака с Владимиром Пресняковым у нее есть 29-летний сын Никита, а отцом второго сына, 22-летнего Дени, является бизнесмен Руслан Байсаров.

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