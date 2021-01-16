Киркоров с молоточком, счастливая жена и много друзей: как муж Орбакайте отметил свой день рождения

Старшая дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте уже 15 лет счастлива в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. Накануне мужу певицы исполнилось 43 года. Отметить свой день рождения Земцов решил в кругу близких друзей, собрав их в Майами.

Видео с застолья разместил один из давних товарищей четы Орбакайте и Земцова, промоутер Борис Рубиновский. Он, а также еще несколько гостей, специально прилетели в Майами на день рождения друга.

Среди приглашенных на именины мужа Орбакайте – и певец Филипп Киркоров. Всего на застолье собралось порядка десяти самых близких друзей и, конечно, красавица-жена. Начать праздник решили весело и необычно – с молоточками в руках.

Отстукивая по столу, а иногда и по голове, гости сымитировали бурные овации в честь именинника. Кто-то даже закричал «ура!» — собравшимся удалось создать веселую и непринужденную атмосферу празднества.

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