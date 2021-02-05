«Моя маленькая «вечеринка»: невестка Валерии нарядила внучку певицы в розовый комбинезончик

Малышке Селин уже один месяц, и мама с папой просто обожают свою наследницу.

Первенец у младшего сына Валерии, 22-летнего Арсения Шульгина, появился в первый день нового года. Молодой отец на седьмом небе от счастья, он старается проводить с дочкой и женой каждую свободную минуту, о чем с удовольствием рассказывает у себя в микроблоге. Правда, Арсений стал жаловаться на недосып и даже съехал из спальни на диван, чтобы иметь возможность отдыхать ночами перед трудовыми буднями.

Оказалось, у малышки Селин сбился график. Девочка стала плохо спать ночью, зато днем может подолгу пребывать в объятиях Морфея. Об этом рассказала невестка Валерии. Она сняла на видео маленькую кроху, которую нарядила в розовый комбинезончик с зайчатами.

«Моя маленькая «вечеринка» сегодня очень долго спала. И чем мы будем заниматься ночью с тобой?», — спросила мама малышку.

Накануне в гостях у племянницы побывала сестра Арсения Шульгина, Шена. 27-летняя девушка обожает девочку и очень часто навещает ее, чтобы понянчится. Трогательные кадры общения тети с племянницей показала Лиана Шульгина у себя в блоге.

Смотрите также