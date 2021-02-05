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Тетя в гостях: дочь Валерии трогательно понянчилась с малышкой-племянницей Селин

27-летняя сестра Арсения Шульгина обожает свою крохотную племянницу.

Тетя в гостях: дочь Валерии трогательно понянчилась с малышкой-племянницей Селин
Арсений и Лиана Шульгины. Фото: instagram.com/lianashulginaa/

Первый день нового года стал для семьи певицы Валерии необычайно счастливым. Младший сын звезды Арсений Шульгин впервые стал отцом. Жена подарила ему дочку, которую решили назвать необычным именем Селин. Крохе уже один месяц, и мама с папой, а также родные и близкие не могут надышаться на малышку.

Регулярно в гостях у Арсения бывает 27-летняя сестра Шена. Девушка присутствовала на выписке молодой мамы и малышки из роддома и невероятно счастлива быть тетей. Накануне она вновь посетила племянницу и с удовольствием понянчилась с крошкой.

«У нас сегодня в гостях была тетя», — сообщила невестка Валерии в Instagram.

Шена с малышкой Селин
Шена с малышкой Селин. Фото: instagram.com/lianashulginaa/

На фотографии, которой поделилась жена Шульгина, Шена крепко прижимает малышку Селин и с нежностью смотрит на нее. Ранее, кстати, дочка Валерии признавалась, что готова к материнству.

Напомним, помимо Арсения и Шены, у певицы Валерии от брака с продюсером и композитором Александром Шульгиным есть средний сын Артемий. Младший наследник первым обзавелся семьей и подарил маме новый статус бабушки.

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