«Первая прогулочка»: сын Валерии отправился с малышкой Селин на улицу

Первой внучке певицы Валерии почти неделька от роду. Малышка появилась на свет у младшего сына звезды от первого брака Арсения Шульгина и его жены Лианы 1 января. Спустя несколько дней молодой отец забрал из роддома маму с крошкой, устроив на выписке настоящий праздник с живой музыкой, воздушными шарами и ростовыми куклами.

Дома маму и малышку тоже ждал сюрприз. Шульгин постарался создать в апартаментах атмосферу волшебства, и у него это получилось. На следующий день после выписки сын Валерии отправился с дочкой на прогулку. Он снял видео, на котором катит коляску.

«У нас первая прогулочка», — рассказал Шульгин.

Молодой отец заботливо заметил, что впереди лесенка, и туда идти ему не следует. Кроха спокойно спала в коляске.

Напомним, Арсений и Лиана поженились в августе прошлого года, а позже стало известно, что молодые ждут первенца. С появлением внучки Валерия призналась, что чувствует себя самой счастливой бабушкой на свете.

Смотрите также