«Поколение изоляции»: счастливый Шепелев высказался о скором пополнении в семье

Телеведущий Дмитрий Шепелев с возлюбленной Екатериной Тулуповой этой зимой переехали в новую квартиру. Оказалось, таким образом пара готовится к пополнению в семье. Совсем скоро влюбленные станут родителями. И Шепелев подтвердил появившиеся слухи лично.

Как оказалось, Екатерина Тулупова, с которой Шепелев в отношениях уже три года, пребывает на последнем месяце беременности. Об этом проговорился счастливый будущий отец в stories своего микроблога.

«Спасибо больше еще раз за ваши добрые комментарии, мы с Катей читали их, очень смеялись, улыбались и шутили, что есть поколение Олимпиады – ну понятно, дети, которые родились после Олимпиады, через 9 месяцев. И вот будет поколение изоляции, это как раз про нашего», — не скрывая счастья, высказался Шепелев.

Пол ребенка пара не обнародовала, однако, судя по высказываниям Шепелева и словам, написанным в его микроблоге («про нашего», «ждем малыша»), речь идет о сыне.

Напомним, у Шепелева есть 7-летний сын Платон от певицы Жанны Фриске. Тулупова тоже воспитывает ребенка, дочь-ровесницу Платона, с которой он ходил в один детский садик.

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