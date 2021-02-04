«Еще один способ»: 45-летняя Волочкова в тренажерном зале показала свой шпагат

Анастасия Волочкова в январе отпраздновала свой 45-летний юбилей. Звезда сцены не поскупилась на помпезное торжество, куда пригласила шоу-бизнеса, прессу, а также родных, близких и друзей. После чего еще не раз отметила день рождения, подчеркивая, что любит праздновать долго.

Но веселье когда-нибудь заканчивается, и у Волочковой настало будничное время. Балерина обычно трудится у станка, но на этот раз запечатлелась в тренажерном зале. Звезда возобновила усиленные тренировки, готовя поклонникам новый подарок. И продемонстрировала свою легендарную растяжку.

«Еще один способ поддержать растяжку. Шпагат по-волочковски», — подписала снимок балерина.

А недавно Волочкова похвасталась новым паспортом. Девушка запечатлелась на память с документом, как бы знаменуя тем самым начало нового жизненного этапа. К тому же, не так давно балерина рассталась со своим таинственным возлюбленным, которого тщательно скрывала от публики.

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