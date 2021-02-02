Ягодка опять: 45-летняя Волочкова похвасталась новым паспортом

Анастасия Волочкова в январе отметила 45-летие. По этому случаю балерина устроила грандиозный праздник, пригласив на него коллег, друзей и журналистов. Кроме того, танцовщица перед дорогими гостями выступила лично, исполнив одну из балетных партий.

Отмечать день рождения Волочкова продолжила еще пару недель – звезда сцены признавалась, что любит праздники и старается растянуть атмосферу на как можно долгое время. Однако, отгремели салюты и выпито шампанское – теперь пора заняться важными делами, не требующими отлагательств и просрочек. Волочкова получила новый паспорт.

О том, что у нее новый жизненный этап, балерина сообщила своим подписчикам в микроблоге. Балерина отправилась получать новенькое удостоверение личности в белоснежной шубке.

«Получить новый паспорт в Настасьинский переулке очень символично», — подписала фотографии Волочкова.

К слову, почти сразу после празднования юбилея Волочкова рассталась с бойфрендом. Балерина сама объявила о разрыве, отметив только, что «огонь угас». Возлюбленного звезда скрывала до последнего, лишь рассекретила однажды его имя.

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