Теперь другая: Волочкова после разрыва с тайным бойфрендом сменила имидж

Анастасия Волочкова в честь своего 45-летнего юбилея в январе устроила грандиозное торжество. Балерина постаралась не только сделать вечер запоминающимся для гостей, но и выступила перед публикой сама. Только вот среди присутствующих бойфренда именинницы так никто и не увидел.

Вскоре после юбилея Волочкова объявила, что рассталась с Олегом – именно так зовут экс-бойфренда балерины, и это единственное, что известно о нем поклонникам. Очевидно, что разрыв дался танцовщице нелегко. И девушка даже решилась на смену имиджа.

Волочкова предстала перед поклонниками микроблога с каре и другим цветом волос. От платинового блонда не осталось и намека – теперь на голове балерины пшеничный оттенок с затемненными корнями.

Что именно думают о бьюти-преображении поклонники, неизвестно – комментарии под постом Анастасия по привычке закрыла.

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