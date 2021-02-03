«Трепетное желе»: Нюша в купальнике с открытыми бедрами устроила эротичные танцы в ванной

На Мальдивах артистка расцвела и стала еще привлекательнее.

Нюша вовсе не считает, что Мальдивы – это отдых для лентяев. Певица практически не сидит на месте, все время придумывая новые активные развлечения. Вместе с подругами она освоила здесь велосипед и серфинг. И даже находясь в ванной своего номера отеля, она не перестает двигаться.

Примерив леопардовый купальник с открытыми бедрами, и завязав на тонкой талии рубаху, рыжеволосая красотка устроила эротичные танцы перед зеркалом. Что ж, энергии этой девушке не занимать! Восторгу подписчиков не было предела!

«Нюша гибкая, как змея!», «Трепетное желе», «Какая секси», «Шикарно двигается», «Роскошная фигура», «Какая же ты красивая! С ума сойти!» — отреагировали на движения звезды пользователи Сети.

Отметим, что на курорт Шурочкина приехала в сопровождении мужа Игоря Сивова, дочки Симбы, сына супруга от первого брака Мирона.

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