«Выгуливаю свой гарем»: муж Нюши похвастался на Мальдивах компанией секси-девушек в мини

Певица и ее подруги в коротеньких платьицах решили покататься по райскому острову.

Певица Нюша решила этой зимой отдохнуть в веселой компании на Мальдивах. Она отправилась на райские острова в сопровождении мужа, бизнесмена Игоря Сивова, его сына Мирона от первого брака и двух подруг — Тати и Фианы. Естественно, молодая мама взяла с собой и дочку Симбу.

Стоит отметить, что после родов артистка практически моментально пришла в форму и сейчас радует своих почитателей отличной фигурой, то и дело размещая пляжные снимки в личном блоге. Ее благоверный явно тоже гордится женой.

Однажды в Instagram на него накинулись хейтеры и попытались осудить мужчину за то, что он не только не останавливает свою сексуальную супругу в демонстрации снимков в бикини, но, напротив, комментирует их, нахваливая фигуру жены. Предприниматель быстро успокоил комментаторов, заявив, что его любимой есть что показать, поэтому он никогда не будет мешать ей в этом.

В одном из своих последних постов он решил похвастаться не только своей половинкой, но и ее подругами.

«Выгуливаю свой гарем», — прокомментировал он видео, на котором запечатлел прогулку с девушками.

Стоит отметить, что дамы оказались красотками как на подбор, при этом на велосипедную прогулку они не побоялись примерить экстремальное мини.

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