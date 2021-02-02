Когда снимает муж: Игорь Сивов показал фигуру Нюши в бикини без фильтров и обработки

Если хочешь узнать, как выглядит твой кумир на самом деле, стоит заглянуть в аккаунт его второй половинки. Обычно люди долго корпят над своими снимками, улучшая их специальными программами, а вот другие им кажутся симпатичными в любом виде. Не ретуширует кадры со своей женой и Игорь Сивов, сейчас вместе Нюшей он счастливо отдыхает на Мальдивах.

В stories Instagram бизнесмен показал свою благоверную в белом мини-бикини и спасательном жилете, собирающейся вместе с подругой заняться серфингом.

«Спасательницы Малибу», — прокомментировал мужчина кадры, явно впечатленный внешностью своей возлюбленный.

Игорь снял артистку крупным планом, что позволило разглядеть ее рельефную фигуру и пышные бедра. Многие фолловеры оценили честный кадр с певицей.

«Какая естественная!», «Нюша — красоточка даже в жилете», «Хорошенькая спасательница. Сделай мне искусственное дыхание», «Прекрасные ноги, спортивные», — откликнулись на видео пользователи Сети.

Отметим, что Анна прилетела на острова не только с супругом, но и с дочкой Симбой, с сыном Игоря от первого брака Мироном (он тоже попадает в кадр), а также в компании двух подруг — Тати и Фианы.

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