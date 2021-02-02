«Надя – прохиндейка»: Солнцев прокомментировал заявление Ермаковой о возрождении «Дома-2»

Противоречивая информация о судьбе проекта «Дом-2» продолжает поступать из разных источников. Разобраться в ней сложно, ведь участники шоу сами ведут себя непоследовательно.

Накануне Надежда Ермакова заверила корреспондента Teleprogramma.pro, что сидит без работы и ни о каком возрождении шоу она ничего не слышала. Но буквально через пару-тройку часов вышла в эфир своего Instagram и в утвердительной форме заявила, что проекту быть. Мало того – она уже начинает участвовать в отборе претендентов на участие в передаче. Мы попытались выяснить, что значит подобная непоследовательность, но связь случайно (или нет) оборвалась.

А вот другая экс-звезда «Дома-2» Рустам Солнцев оказался более словоохотливым. Он усомнился в правдивости версии девушки, заметив, что она порой любит пустить пыль в глаза ради привлечения внимания к своей персоне.

«Я видел это видео. Что за бред? Надя склонна к авантюре и старая прохиндейка, она соврет и недорого возьмет», — заметил шоумен в беседе с журналистом Teleprogramma.pro.

Он уверен, что «перезагружать» там уже нечего. «Какой может появиться смысл из полной бессмыслицы, которая была последние лет восемь?» — заявил мужчина. По мнению Рустама, новый смысл у шоу может появиться, если только его возродят на телеканале «Доверие», набрав в проект бабушек лет по 80. В то, что Надежда Ермакова начала сотрудничать с Валерием Комиссаровым, который планирует выкупить авторские права на «Дом-2», Солнцев тоже не верит. А вот то, что шоу может приобрести свежее звучание и стать более интересным при старом телепродюсере, блогер вполне допускает.

Смотрите также