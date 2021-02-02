Что говорят уволенные сотрудники о слухах, связанных с возрождением «Дома-2»

В СМИ снова циркулируют слухи о том, что уже в первых числах февраля начнется работа над новым сезоном реалити-шоу «Дом-2». Кто примет участие в очередной телестройке — неизвестно, но предполагается, что это будут самые именитые участники. Название канала, куда может перекочевать проект, тоже пока держится в секрете.

Teleprogramma.pro поинтересовалась у представителей шоу, насколько правдивы эти слухи.

Вот какой комментарий дал ведущий проекта Антон Беккужев.

«Я по-прежнему являюсь сотрудником «Солярис Промо Продакшн» (компания, которая производит «Дом-2» — прим. ред.), у меня большой объем закадровой работы. А также я продолжаю съемки в шоу «Бородина против Бузовой» в качестве постоянного эксперта. Сейчас в Сети возникает много слухов относительно будущего телепроекта «Дом -2», но вся эта информация остается лишь слухами и домыслами до тех пор, пока не появится какое-либо официальное заявление от команды проекта»

Пока слухи о возрождении шоу «Дом-2» не подтвердила и его участница Надежда Ермакова.

«С тех пор, как нас уволили, ничего не поменялось», — пояснила она.

— А вы верите в новый сезон?

— Можно верить хоть в Деда Мороза. Но это не значит, что он появится.

Напомним, что шоу «Дом-2» выходило на канале ТНТ с 2004 года. В конце прошлого года стало известно, что из-за низких рейтингов телестройку закрывают. Но чуть позже начали появляться слухи, что передача может появиться на другом канале или видеосервисе.

В январе основатель проекта Валерий Комиссаров рассказал нашему сайту, что хочет возродить шоу, но в обновленном формате. Однако для этого он должен выкупить авторские права у канала ТНТ. Получится ли это сделать у знаменитого продюсера, пока неизвестно.

Teleprogramma.pro будет следить за развитием ситуации!

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