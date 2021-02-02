«Все будет, ребята!»: Надежда Ермакова публично объявила о начале кастингов на проекте «Дом-2»

По словам экс-участницы шоу, проект возрождается с сохранением лучших его традиций.

Бывшая участница телешоу «Дом-2» Надежда Ермакова, а ныне сотрудница кастинг-службы проекта до последнего момента не говорила о будущем программы, отшучиваясь расплывчатыми формулировками.

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И вот она решилась на откровения, в личном блоге девушка публично призналась, что шоу продолжается. Съемочная группа постарается сохранить его лучшие традиции.

«Сегодня нас, кастинг-службу, собрало руководство, мы узнали об этом первыми. Мне приятно поделиться с вами, кто радовался и грустил по «Дому-2», что все будет, ребята!» — поведала Надежда.

Она не стала раскрывать интригу до конца, так и не рассказав, на каком канале будет выходить передача. Но заверила, что это точно не интернет-канал.

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