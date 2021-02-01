Прогулки с мамой: Джанабаева запечатлела шестилетнего сына Меладзе в пуховом комбинезоне

Альбина Джанабаева долгое время скрывала свой роман с Валерием Меладзе. Певец ушел от первой жены ради бывшей солистки группы «ВИА Гра». Когда он развелся, то у него уже был сын от певицы по имени Костя. А в 2014 году у пары родился второй наследник Лука. Теперь пара уже живет в браке и порой даже вместе выступает на сцене. В минувшем году они делились трогательными семейными фото, когда проводили вместе время в самоизоляции.

Своих детей пара оберегает от излишнего внимания. Альбина крайне редко показывает старшего сына, а вот младший порой появляется на кадрах с ней. Так, 1 февраля она отправилась гулять с шестилетним Лукой. Они решили покататься на коньках. Певица запечатлела наследника в пуховом комбинезоне лимонного цвета. Мальчик то падал, то катался, но в итоге научился держать равновесие. Джанабаева в какой-то момент стала наблюдать за ним со стороны.

У мальчика прошла полноценная тренировка. Артистка предпочитала не мешать процессу. Поклонники, в свою очередь, восхитились стараниями сына Меладзе. Многие пытались разглядеть его лицо, но из-за шлема увидеть можно было лишь розовые щечки. «Какой упертый», «Вот это старания», «Что за щечки», «Правильная прогулка», «Похоже хоккеист растет», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.

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