С массивным ожерельем: 41-летняя Джанабаева в горчичных брюках и леопардовом тренче предстала у лифта

41-летняя Альбина Джанабаева слывет первой модницей. И это не случайно! Стоит только посмотреть, какие наряды экс-солистка группы «ВИА Гра» подбирает для светских раутов и фотосессий. На одном из снимков певица предстала в модном леопардовом тренче. Еще имидж-стилист Ольга Линцова в беседе с сайтом Teleprogramma.pro говорила о том, что анималистические рисунки будут так же популярны в зимнем сезоне 2021 года, как и прошлой осенью.

Свой образ Альбина дополнила белой блузой и горчичными брюками с заклепками, такой фасон сейчас очень актуален. А вот элегантные босоножки певица решила снять и заменить их на гостиничные тапочки. Из аксессуаров на экс-солистке группы «ВИА Гра» можно увидеть массивное колье и серьги из одного гарнитура.

«Супер!! Вы такая изящная, нам бы такого лифтера», «Леди Стиль!!», «На шпильках было бы куда лучше!!», «Тапочки, Альбина, вы серьезно?!», «Смелая и дерзкая», «Какое у вас пальто, просто умопомрачительное», «Молодая и свежая», «Мужу вашему можно только позавидовать», «Вам очень идет такой образ, все к лицу», — пишут фолловеры.

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