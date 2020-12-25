«Мои любимые»: Джанабаева показала на одном видео двоих сыновей от Меладзе

От певца Альбина родила мальчиков. 16-летний Костя и шестилетний Лука проявляют интерес к музыке точно также, как и их звездные родители.

У Альбины Джанабаевой двое сыновей: 16-летний Константин и шестилетний Лука. О своих детях экс-солистка группы «ВИА Гра» распространяется очень редко. В одном из интервью певица призналась, что мальчики во всем советуются с отцом, считая его мнение авторитетным и верным. В их семье все построено исключительно на уважении.

К слову, несмотря на то, что музыкант ради отношений с Альбиной ушел от первой семьи, он продолжает общаться с дочерьми: Ингой, Софьей и Ариной. Младшая особенно привязана к отцу. По словам дочки певца, строгость в семье проявляет чаще всего мама — Ирина, а вот папа наоборот, мягкий, более щепетильный. И кроме того, Валерий любит баловать наследниц подарками.

В Stories микроблога Альбина Джанабаева поделилась редкими кадрами, запечатлев на одном видео сыновей от Валерия Меладзе. Вместе своих отпрысков певица снимает крайне редко. Старший сын поп-дивы старается не попадать в объектив камеры своей именитой мамы.

«Мои любимые музыканты», — отметила певица.

Своего шестилетнего Луку артистка запечатлела за барабанной установкой, а 16-летнего Константина за пианино. Мальчишки составили неплохой дуэт, сыграв для своей мамы.

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