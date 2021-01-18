«Обстоятельства оказались сильнее»: Лазарев объяснил, почему пропустил шоу «Танцы со звездами»

Как отметил музыкант, в следующих выпусках он обязательно выступит со своей партнершей Екатериной Осиповой.

Музыкант Сергей Лазарев в Instagram объяснил, почему пропустил первый выпуск рейтингового шоу «Танцы со звездами», где его очень ждали увидеть многие поклонницы его творчества. По его словам, специально для шоу у него был приготовлен красивый номер, но случилось непредвиденное и он в этом не виноват.

«Обстоятельства оказались сильнее. Я не смог присутствовать на первом выпуске шоу, так как мне не удалось вылететь из Индонезии из-за переноса рейса. Но мы с моей партнершей Екатериной обязательно выступим в следующем выпуске и покажем на что мы способны! Спасибо всем за поддержку и переживания. И поздравляю всех участников с блестящим стартом проекта! До встречи». Сергей Лазарев

«Два часа смотрели, чтобы увидеть Сергея и такой облом», «Надо было Сережа заранее вылетать», «Очень ждем вас в следующих выпусках проекта», — отметили пользователи.

Напомним, что на шоу музыкант выступает с танцовщицей Екатериной Осиповой. По словам многих фанатов, эта пара очень гармонична и красива. Они, как думают фанаты Лазарева, произведет на шоу настоящий фурор.

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