Собчак в белоснежном пальто-жакете и трендовых ботинках посетила театр с Богомоловым

Ксения Собчак не скрывает, что с появлением в ее жизни Константина Богомолова многое изменилось. Теперь телеведущая не перестает хвастаться своим счастьем. Недавно пара отдохнула на Мальдивах. Вместе с именитой блондинкой был и ее сын Платон от первого брака. Несколько недель она наслаждалась семейной идиллией. В соцсети телеведущая делилась красочными фото и даже устраивала велосипедные прогулки по побережью.

На днях Ксения вернулась в Москву. Она сразу приступила к работе. При этом муж не перестал ее радовать. Утром девушка обнаружила, что весь ее дом заставлен букетами. Она назвала это настоящим счастьем, а Константина — лучшим супругом. А на минувших выходных влюбленные вместе вышли в свет. Они посетили спектакль «Бэтмен против Брежнева» во Дворце на Яузе. Для такого случая Собчак выбрала необычный образ.

Вместо платья она облачилась в кожаные брюки, рубашку в тон и трендовые ботинки на массивной подошве. Монохромный лук разбавил белоснежный жакет-пальто. Девушка сделала объемную укладку и нежный макияж. Богомолов в свою очередь предстал в джинсах и водолазке с пиджаком. Зрители обратили внимание на стильную пару. Ксения с удовольствием посмотрела спектакль. Улыбка не сходила с ее лица.

Смотрите также: