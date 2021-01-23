«Мама едет хуже»: Собчак в узких джинсах и блузке покаталась на велосипеде с сыном по пляжу

Ксения Собчак уже больше года счастлива в браке с Константином Богомоловым. Когда пара сыграла свадьбу, многие подозревали девушку в беременности. Однако слухи так и не подтвердились. Уже четыре года она воспитывает сына Платона от брака с Максимом Виторганом. После расставания, они сохранили дружеские отношения. Не так давно бывшие супруги вместе отметили день рождения наследника.

больше по теме Сладкий поцелуй: Собчак в сливочном платье свободного кроя запечатлелась с сыном на пляже Телеведущая проводит время на Мальдивах с семьей.

А вот отпуска Ксения и Максим проводят раздельно. Так их сын в два раза чаще оказывается на море. После новогодних каникул телеведущая улетела на Мальдивы. Уже несколько дней она нежится на пляже. Ранее девушка показала, как трогательно сын целует ее на отдыхе. Теперь Собчак похвасталась тем, как проводит вечера на островах. На новых кадрах блондинка в узких джинсах и блузке катается на велосипеде с наследников, который старается поспеть за родительницей на трех колесном велосипеде.

«Мама едет хуже Платона. Кричит Платон», — призналась звезда.

Они объехали побережье, где стоят водные виллы. К слову, домик, в котором поселилась сама Собчак, стоит немалых денег. В 350 тысяч рублей ей обходятся только сутки в райском месте. Поклонники восхитились тем, какая телеведущая стала заботливая. Раньше она редко делилась кадрами с сыном. Теперь блондинка часто хвастается его достижениями и уже выбирает школу для своего малыша. К слову, Платон уже изучает английский и китайский языки.

Смотрите также: