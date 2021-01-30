«Очень!»: Собчак в бархатном корсете с глубоким декольте восхитила Брежневу и Водянову

Ксения Собчак редко появляется на публике в последнее время. После новогодних каникул она устроила себе отпуск. Девушка отправилась с подросшим сыном Платоном и мужем Константином Богомоловым на Мальдивы. Там светская львица несколько недель нежилась на пляже и проводила время с наследником, катаясь на велосипеде. Но к концу января телеведущая вернулась в столицу с новыми силами.

Уже длительное время Ксения снимает видело для YouTube-канала. Она берет интервью у известных личностей и комментирует самые резонансные новости. Первым делом после отпуска девушка побывала у стилиста по волосам. На этот раз на съемках она предстала с почти пепельным оттенком блонда и стрижкой по плечи. Собчак также выбрала необычный образ. Она позировала в бархатном корсете фисташкового оттенка и черных джинсах с флористическим принтом, также рваниной. Джемпер и подвеска дополнили ее образ.

«Наш последний новостной выпуск-опять в топ-10 трендов „Ютуба“! А вам нравится мой новый образ? ! Я выбираю только лучших в своем деле», — заявила Ксения. «Он делает идеальный блонд! Я и Вера Брежнева это знают», — отметила она.

Образ телеведущей восхитил не только ее поклонников, но и коллег. «Мне очень нравится», — призналась Божена Рынска. «Цвет волос — огонь», — присоединилась Вера Брежнева. «Очень!» — добавила Наталья Водянова. «Подскажите, пожалуйста, откуда этот потрясающий корсет! Не могла отвести глаз весь выпуск», — спросила актриса Мила Сивацкая. Подписчики признались, что Собчак похорошела за время отпуска. Ее модный образ стал поводом для комплиментов.

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