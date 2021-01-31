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Сама нежность: Боня в припыленно-розовом платье с юбкой-сеткой прогулялась по Монако

Наряд имел асимметричную форму.

Сама нежность: Боня в припыленно-розовом платье с юбкой-сеткой прогулялась по Монако
Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya/

В этом сезоне многочисленные звезды отечественного шоу-бизнеса поддержали тренда на сетку. Этот элемент декора теперь встречается не только в одежде, но и в обуви. Иногда наряды могут практически полностью состоять из сети.

К примеру, ранее на «Вечернем Урганте» в сетчатых ботильонах и в аналогичном топе появлялась актриса Дарья Мороз. Выходила на сцену к своим зрителям в платье-сетке и певица Кристина Орбакайте.

Светская львица Виктория Боня тоже не удержалась и приобрела актуальную вещицу. Звезда выбрала нежное бело-розовое платье с цветочным принтом, украшенное сеткой, плавно переходящей в длинную бахрому. При ходьбе она колыхалась, создавая романтичный эффект.

Звезда запечатлелась на улицах Монако, где в настоящий момент живет в роскошных апартаментах с видом на старинный замок, горы и море со своей дочкой Анджелиной от миллионера Алекса Смерфита.

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