Орбакайте повторила образ Мадонны из 80-х, примерив силуэтное платье-сеть

Кристина Орбакайте запечатлелась за кулисами в total black look, который заметно контрастировал с ее светлыми волосами. Звезда облачилась в черное платье-сеть по фигуре с расширяющейся к низу юбкой в пол.

Легкое мерцание ткани придало наряду торжественный налет. Артистка не стала утяжелять и без того характерное платье аксессуарами и украшениями. Стилист Элла Маковей в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro заметила, что лук старшей дочери Аллы Пугачевой напоминает былые образы американской певицы Мадонны.

«Провокационные сценические костюмы с сеткой и яркий блонд всегда будут ассоциироваться с Мадонной на заре ее карьеры в 80-х. Образ Кристины отдаленно отсылает к этой эпохе. В то же время фасон и длина платья, длинный рукав, волосы, убранные в гладкий хвост, макияж делают провокацию более «буржуазной», речь идет о современной стилизации», — заметила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Является персональным консультантом по стилю, стилистом, шопером. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция), имеет высшее образование.

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