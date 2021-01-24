Терраса для загара и склад туфель: Боня показала свои роскошные апартаменты в Монако

Светская львица живет в квартире с видом на море, замок и горы.

Виктория Боня впервые решила показать своим поклонникам апартаменты, в которых проживает в Монако. Жилье светской львицы располагается на берегу моря с видом на пляж и старинный замок.

больше по теме Нежный молочный вкус: готовим простенькие панкейки способом Высоцкой Они получаются пузырчатыми и мягкими.

Однако главная гордость звезды – это обширная терраса, которая занимает 120 квадратных метров. На ней располагаются лежаки, где девушка принимает солнечные ванны летом. А если спуститься вниз по лестнице, то можно оказаться на пляже. Однако экс-звезда «Дома-2» предпочитает загорать прямо у себя — шум волн и прибоя слышно итак, а виды вокруг шикарные.

Прямо напротив окон Бони – живописные горы и старинный замок, полное ощущение попадания в средневековую сказку.

Во время пандемии Вика научилась хорошо готовить. И даже поделилась с Teleprogramma.pro рецептом цыпленка табака, которого она запекает в духовке. Поэтому удобство кухни для нее важно. Она довольно просторная и обставлена белой мебелью.

Красавица в последнее время активно развивается как блогер, поэтому софиты, с которыми можно и фильмы снимать, занимают почетное место в ее квартире.

А еще светская львица обожает обувь. Возле входной двери, на которой можно увидеть сразу несколько замков, стоит огромный шкаф, заставленный красивыми туфлями. Виктория призналась, что использует их в основном только для съемок. Комнату дочки Анджелины от местного миллионера Алекса Смерфита любимица российской публики в ее отсутствие демонстрировать не стала, лишь указав на дверь.

Смотрите также