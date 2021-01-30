«Вот оно — семейное счастье!»: Собчак похвасталась сюрпризом, который устроил Богомолов

Телеведущая решила показать, что ее ждало дома. А муж в ответ снял видео, где девушка предстала без макияжа.

Ксения Собчак уже больше года счастлива в браке с Константином Богомоловым. Поклонники отмечают, что девушка похорошела. Даже друзья считают, что еще не видели телеведущую такой влюбленной. Недавно пара отдохнула на Мальдивах. Вместе с блондинкой путешествовал и ее сын Платон от первого брака. Четырехлетний малыш становится все более смышленым и радует родительницу. Вернувшись в Москву, мальчик сразу виделся с папой, а вот Ксения насладилась семейной идиллией.

После самолета утром звезда обнаружила, что ее дом уставлен букетами цветов. Она поспешила похвастаться сюрпризом от супруга.

«Вот оно — семейное счастье! Приходишь — так, так, так ( показывает букеты)! Константин Юрьевич, вы лучший муж на свете! Так, так, так. Вот так вот оказывается», — поделилась девушка.

Примечательно, что Богомолов в соцсети выложил кадры, на которых его возлюбленная готовится к съемке. Несколько девушек делали ей макияж и укладку. При этом на столе стояли различные блюда.

«Наведение красоты. Гречка, цыпленок табака, кетчуп. Хочу сказать, что это не на меня, девушек. Это все наша красавица съест сама. Это начало дня. Такой традиционный завтрак», — признался режиссер. «Я вчера не ужинала», — смеясь оправдалась Собчак. «Ксюшины завтраки. Они, может, не такие продуманные и отточенные как у Яны, но от сердца», — подписал пост Богомолов.

Поклонники оценили юмор мужчины. Многие отметили, что даже в таких шутках видят проявление любви. «Отличные у Ксюши, а у меня надуманные, а не продуманные», — отреагировала на кадры Яна Рудковская.

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