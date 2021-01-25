Личный бассейн и отдельный пляж: Собчак показала, как «чилит» с Богомоловым на Мальдивах

Ксения платит 350 тысяч в день за аренду виллы на райских островах.

Ксения Собчак вместе с мужем Константином Богомоловым и сыном от первого брака Платоном отправилась отдыхать на Мальдивы. Первое время она даже сама не верила в свое счастье. А теперь в полной мере наслаждается спокойствием, теплом и комфортом.

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Естественно, что комфорт для светской львицы — это немного нечто большее, чем для среднестатистического россиянина. Она, к примеру, смогла оплатить виллу с собственным бассейном и небольшим пляжем за 350 тысяч рублей в день. Ну и по старой доброй традиции показала свой отдых широкой публике.

В stories Instagram он выставила видео, на котором запечатлела супруга, вальяжно загорающего на лежаках, и сына, плескающегося в бассейне.

«Чилим мы вот так», — прокомментировала ведущая кадры.

Отметим, что на Мальдивах Ксения не только лежит под лучами южного солнца, но и занимается йогой. К удивлению благоверного, она регулярно погружается в практику и утверждает, что здесь она особенно эффективная. Кроме того, из отпуска она смогла порадовать своих поклонников смешным роликом под песню Александра Гудкова «Аквадискотека», энергично двигаясь под душем и в ванне. «Волочкова тихо плачет в сторонке», — пошутили на эту тему фолловеры.

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