Яркая и стильная: дочка Малинина в синей шапке и с зеленой сумкой запечатлелась с отцом на прогулке

Уже 30 лет певец Александр Малинин счастлив в браке с третьей женой Эммой. У супругов родились двое детей – близнецы Фрол и Устинья, которые отметили недавно свое 20-летие. И каждый из них теперь получает престижное европейское образование.

Устинья Малинина учится в Королевской академии музыки в Лондоне. Девушка мечтает стать оперной певицей и вдохновляется творчеством Анны Нетребко. Помимо несомненного вокального таланта, дочь Малинина обладает невероятной красотой, чувством вкуса и стиля. Поэтому для многих своих юных подписчиков будущая звезда сцены стала чуть ли не иконой стиля. Каждый ее наряд вызывает у фолловеров неподдельное восхищение.

Накануне Устинья Малинина отправилась на прогулку со своим знаменитым отцом. Девушка облачилась в короткую шубку, синюю шапку и позировала с родителем, держа в руках зеленую сумочку.

Кстати, музыкант не уступил в стиле своей наследнице: артист тоже знает, что детали решают, а потому выбрал для выхода в свет ярко-красный шарф с синей бахромой. Получился стильный тандем отца и дочери на прогулке.

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