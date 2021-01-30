Каким мы запомним Василия Ланового
Видео
Грандиозный юбилей Ольги Бузовой: как это было
Видео

Яркая и стильная: дочка Малинина в синей шапке и с зеленой сумкой запечатлелась с отцом на прогулке

20-летняя Устинья претендует на звание одной из самых модных звездных наследниц.

Яркая и стильная: дочка Малинина в синей шапке и с зеленой сумкой запечатлелась с отцом на прогулке
Устинья Малинина с отцом. Фото: instagram.com/ustinya_malinina_official/

Уже 30 лет певец Александр Малинин счастлив в браке с третьей женой Эммой. У супругов родились двое детей – близнецы Фрол и Устинья, которые отметили недавно свое 20-летие. И каждый из них теперь получает престижное европейское образование.

Устинья Малинина учится в Королевской академии музыки в Лондоне. Девушка мечтает стать оперной певицей и вдохновляется творчеством Анны Нетребко. Помимо несомненного вокального таланта, дочь Малинина обладает невероятной красотой, чувством вкуса и стиля. Поэтому для многих своих юных подписчиков будущая звезда сцены стала чуть ли не иконой стиля. Каждый ее наряд вызывает у фолловеров неподдельное восхищение.

Накануне Устинья Малинина отправилась на прогулку со своим знаменитым отцом. Девушка облачилась в короткую шубку, синюю шапку и позировала с родителем, держа в руках зеленую сумочку.

Устинья Малинина с отцом
Устинья Малинина с отцом. Фото: instagram.com/ustinya_malinina_official/

Кстати, музыкант не уступил в стиле своей наследнице: артист тоже знает, что детали решают, а потому выбрал для выхода в свет ярко-красный шарф с синей бахромой. Получился стильный тандем отца и дочери на прогулке.

Смотрите также

Тэги

Александр МалининАлександр Малинин последние новостидети звездМалинин новостимода и стильстильный образУстинья Малинина