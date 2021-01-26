Домашний стиль: Нетребко в футболке Disney и рваных джинсах возобновила репетиции

Звезда мировой оперы Анна Нетребко практически весь январь провела в России. С семьей певица отдохнула на малой Родине – в Краснодаре, затем вернулась в Москву, где организовала масштабную культурную программу с посещением театров, ледовых шоу и оперы, и с окончанием каникул вернулась в Вену, где проживает последнее время.

больше по теме Дива в царской ложе: Нетребко в сверкающем от бисера наряде и с тюрбаном на голове посетила Большой театр Оперная дива побывала в храме искусства в качестве зрителя.

Сейчас в столице Австрии локдаун из-за коронавируса. Все мероприятия и какие-либо активности запрещены. Но оперная дива не отчаивается – она вернулась к репетициям, которые показала в stories своего микроблога.

Нетребко для репетиции облачилась в черную футболку с изображением диснеевского персонажа и «рваные» джинсы-трубы. Звезда, к слову, всегда выглядит ярко, даже в повседневности.

Смотрите также