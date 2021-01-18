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Леди в белом: Устинья Малинина в стеганом пуховике с меховыми манжетами позировала в заснеженном лесу

Дочь знаменитого музыканта сейчас гостит у родителей в Мюнхене.

Леди в белом: Устинья Малинина в стеганом пуховике с меховыми манжетами позировала в заснеженном лесу
Устинья Малинина с отцом. Фото: instagram.com/ustinya_malinina_official/

Музыкант Александр Малинин с женой Эммой и близнецами Фролом и Устиньей много лет живет в Европе. Дети уже выросли, не так давно они отметили 20-летний юбилей. Каждый из них посвятил себя творчеству – сын занимается фотографией, а дочь – оперным пением в Королевской академии музыки, для чего ей потребовалось переехать в Лондон.

Новый год семья встретила в столице Великобритании. Оттуда мама с дочкой делились праздничными фото. На сей раз Устинья наведалась к родителям в Мюнхен, и поспешила на прогулку по заснеженному лесу – недавно в Германии прошел серьезный снегопад.

Для прогулки Устинья облачилась в стеганый белоснежный пуховик с экомехом на манжетах и капюшоне. Поклонники заметили, как девушка гармонична на снимке.

«Волшебная зима!», «Красота», «Такая красивая леди!», «Красавица», «Какая шикарная Снегурочка!», «Прям из сказки…снегурочка», — пишут в комментариях.

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