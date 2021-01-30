Выгодный ракурс: Яна Кошкина едва уместила выдающуюся грудь в откровенное декольте

30-летняя звезда шоу «Однажды в России», актриса Яна Кошкина очень часто играет в фильмах и сериалах сексуальных героинь. Сама девушка обладает не только талантом, но и идеальными пропорциями фигуры, которые с удовольствием демонстрирует как в кадре, так и в повседневной жизни.

Часто Кошкина останавливает выбор на секси-платьях с откровенным декольте. И вечер пятницы актриса провела в одном из столичных заведений, куда выгуляла черный наряд на тонких бретелях с золотыми цепочками. Пышный бюст красавицы едва уместился в декольте, но часть бюстгальтера все-таки оказалась открытой.

Кстати, любит демонстрировать свои прелести и другая актриса телеканала ТНТ, 32-летняя Кристина Асмус. Девушка накануне устроила настоящую вакханалию в гримерке, где исполнила элементы стриптиза под «ВИА Гру».

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