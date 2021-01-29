Горячие танцы: Асмус с коллегами-актрисами устроила в гримерке вакханалию под «ВИА Гру»

Актриса Кристина Асмус прославилась благодаря сериалу «Интерны», сыграв нежную и впечатлительную красавицу-практикантку. Но настоящая слава обрушилась на девушку после выхода фильма «Текст», где жена Гарика Харламова не постеснялась откровенных съемок и показала «все, что скрыто», на камеру. Это произвело настоящий фурор в Сети, и до сих пор к Асмус, и ее теперь уже экс-мужу доходят афтершоки того скандала, который свалился на голову актрисе вместе с популярностью.

больше по теме Пикантный ракурс: Асмус в роскошном алом платье со шлейфом засветила трусики Коллега по сцене задрала ничего не подозревающей актрисе подол наряда прямо на лестнице.

Сейчас Асмус абсолютно свободна от брачных и каких-то других любовных уз, а потому позволяет себе довольно пикантный контент в микроблоге. Недавно она засветила трусики прямо на лестнице театра им.Ермоловой, где служит уже несколько лет. А накануне с коллегами-актрисами устроила настоящую вакханалию – горячие танцы в гримерке.

Три красавицы, подобно солисткам группы «ВИА Гра», зажгли под один из хитов герлз-бэнда, не стесняясь обнажаться и откровенно двигаться. Особенно отличилась Асмус. Актриса в том самом асимметричном платье из струящейся ткани страстно пустилась в пляс с элементами стриптиза: засветила стринги, обнажила ногу, а также призывно поглаживала себя по телу.

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