«Мои перспективы»: Яна Кошкина в ресторане блеснула внушительным бюстом

Актриса шоу «Однажды в России» обладает идеальной фигурой и знает, как выгодно ее подчеркнуть.

30-летняя звезда сериала «ЧОП», актриса шоу «Однажды в России» Яна Кошкина – яркая и эффектная девушка. Знаменитость не только обладает актерским талантом, но и идеальной фигурой с внушительными формами. Красавица знает, как выгодно подчеркнуть свои достоинства, и старается при любой возможности это сделать.

Рождественский вечер Кошкина провела в ресторане. Девушка выбрала для выхода в свет черный жакет с глубоким декольте, в котором едва поместился ее внушительный бюст.

«Сегодня за ужином обсуждаем мои перспективы в личной жизни! Признаюсь, все непросто у меня сейчас…», — подчеркнула красавица.

Девушка поведала подписчикам, что ее сердце несвободно. Но разумом она старается усмирить эмоции. И не знает, как поступить дальше в делах любовных.

Кстати, не так давно Кошкиной приписывали роман с Гариком Мартиросяном. Якобы, девушка уже давно в отношениях с женатым артистом. Но над слухами посмеялась даже супруга шоумена Жанна Левина-Мартиросян, подчеркнув, что это неправда.

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