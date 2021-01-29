«Из неопубликованных ранее»: Корикова поделилась фото в образе, созданном ныне покойным стилистом Шевчуком

Недавно умерший имиджмейкер придумал несколько неповторимых луков для актрисы.

В эту пятницу, 29 января, в Москве прощались со звездным стилистом, 54-летним Александром Шевчуком, по некоторым данным, скончавшимся от перитонита. В разные годы стилист работал со многими знаменитостями. В числе его клиентов были Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Лайма Вайкуле, Кристина Орбакайте и другие.

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Очень тепло о сотрудничестве с Александром Шевчуком вспомнила на своей страничке в Instagram актриса Елена Корикова.

Звезда поделилась снимком, на котором запечатлена в образе, созданном для нее Александром Шевчуком.

«Это фото из неопубликованных ранее. Стилист — Александр Шевчук. Мы познакомились 25 лет назад», — написала Елена Корикова.

Актриса добавила, что покойный стилист был настоящим профессионалом, влюбленным в свою работу. Для Елены Кориковой Шевчук создал несколько образов, в которых она блистала в клипах на песни Леонида Агутина — «Не унывай» и «Летний дождь».

«Не хочу верить, Сашечка, что тебя больше нет», — заключила Корикова.

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