«Добрый, талантливый, уникальный»: Орбакайте скорбит о смерти стилиста Пугачевой и Киркорова

Скорбная новость пришла в этот понедельник, 25 января. Стало известно, что от перитонита скончался известный стилист и бизнесмен, обладатель премии «Овация» Александр Шевчук. Он сотрудничал со многими звездами шоу-бизнеса. Своими яркими образами ему обязаны такие величины, как Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Анна Нетребко, Лайма Вайкуле, Кристина Орбакайте и многие другие знаменитости.

больше по теме Стала известна причина смерти 54-летнего стилиста Аллы Пугачевой

Дочь Примадонны публично выразила свою скорбь по Александру Шевчуку. Кристина Орбакайте призналась в Instagram, что не хочет верить в его смерть.

«Саша Шевчук! В это невозможно поверить. Прощай, добрый, талантливый, уникальный», — написала певица.

Подписчики Кристины Орбакайте выразили свои соболезнования близким Александра Шевчука. Многие признаются, что узнали о его смерти из скорбной публикации певицы.

«Светлая память, соболезнования родным и близким, очень жаль, такой молодой», «Как жаль. Светлая память!», «Неужели его больше нет? Как так-то», — высказываются в Сети.

Смотрите также