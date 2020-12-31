«Хобби переросло в профессию»: Елена Корикова призналась, что стала работать дизайнером

Многие поклонники актрисы Елены Кориковой обеспокоены – их любимица практически перестала появляться на публике и в социальных сетях. Ее посты редки и мало говорят о жизни звезды. И вот она решилась на откровения.

Оказывается, артистка освоила новую профессию и полностью погрузилась в трудовую деятельность никак не связанную с актерством.

«Мое хобби по созданию красоты вокруг переросло во вторую профессию. Я получила крупный заказ и с головой ушла в работу. Не могу передать, как мне нравится то, чем я сейчас занимаюсь. Теперь есть передышка (несколько дней) и дома, в срочном порядке, идет подготовка к Новому 2021 году! Елка наряжается, чистота наводится, еда готовится. Ночь — не самое правильное время для этого, но надо все успеть. Вас, с наступающим! Обнимаю. И до встречи в Новом году!» — написала она в личном блоге.

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