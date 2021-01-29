«В наших сердцах и душах навсегда»: Орбакайте почтила память умершего Ланового

Коронавирус продолжает отнимать жизни, не выбирая, кто следующий. И жертвой нового вируса пал народный артист СССР Василий Лановой. Несколько недель назад его обследовали на наличие CoViD-19, затем госпитализировали. Начались осложнения, 87-летнего Ланового подключили к ИВЛ. Но спасти легенду отечественного театра и кино не удалось. Он умер 28 января.

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Почтить память великого актера считают своим долгом многие знаменитости. Надежда Бабкина, певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин, а также многие другие коллеги и друзья спешат выразить свои соболезнования. Почтила память Ланового и певица Кристина Орбакайте. Звезда разместила фото артиста в роли Анатоля Курагина из фильма «Война и мир» Сергея Бондарчука и написала:

«Василий Лановой! В наших сердцах и душах вы останетесь навсегда», — гласит подпись под публикацией.

Кстати, 70-летняя Надежда Бабкина перенесла коронавирус еще в первую волну пандемии. Тогда за состоянием звезды следила вся страна, но певица смогла одолеть болезнь.

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