По-молодежному: Климова предстала в гримерке в объемном костюме с шароварами цвета кэмел

Екатерина Климова записала для социальных сетей забавное видео, подурачившись на камеру со своими визажистами. «Работа не волк, сначала TikTok», — прокомментировала актриса клип в личном блоге.

В ролике она предстает в гримерке в объемном спортивном костюме с брюками-шароварами в актуальном оттенке кэмел. Эвелина Хромченко, ведущая «Модного приговора» на Первом канале, рассказывала, что этот цвет обладает несколькими замечательными качествами. Он сейчас в моде, но не потеряет своей актуальности никогда. Кроме того, этот тон визуально омолаживает образы.

Кроме того, стилист лестно высказывалась и о современных спортивных костюмах. По ее мнению, некоторые модели уже давно можно носить далеко не только в спортивном зале.

«Как забавно голос Барановской на ваш образ лег», «Прекрасная Катя, очаровательная, модная и с чувством юмора», «Неотразимая суперзвезда», «Какая вы хорошенькая!» — прокомментировали вайн Климовой пользователи Сети.

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