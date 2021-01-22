«Свежий образ!»: Хромченко показала спортивный костюм, который уместен в самых разных ситуациях

По словам ведущей, сейчас нет тех рамок в моде, которые были совсем недавно.

Эвелина Хромченко на «Модном приговоре» (Первый канал) посоветовала женщинам не ограничиваться стандартами и пробовать разные образы в неожиданных для них сочетаниях.

К примеру, заверяет стилист, уже давно канул в лету шаблон о том, что спортивную одежду носят исключительно на занятия по физкультуре. В настоящий момент этот элемент гардероба вписался в повседневные аутфиты. Она указала на гостью проекта, которую преобразили стилисты, и посоветовала ориентироваться женщинам на ее образ, создавая самостоятельно комплекты.

«Стереотипы плохо работают на восприятие трендов. Есть люди, которые считают, что есть либо черное, либо белое. И между двумя этими константами они не видят никаких вариантов компромисса. Но вот перед нами, к примеру, спортивный костюм, который носится вне тренажерного зала, вне корта, вне автомобильных гонок. И вот белая обувь, которая не является спортивной, но тем не менее окрашена в белый цвет. И эти два объекта гардероба прекрасно чувствуют друг рядом с другом, создавая свежий, молодой образ! Я уверена в том, что нужно обязательно экспериментировать», — рассказала ведущая.

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