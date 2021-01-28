«Рай»: Нюша с огненно-рыжими волосами и в белоснежных джоггерах предстала на Мальдивах

На острова звезда улетела вместе с мужем и его сыном.

Певица Нюша поддержала тренд на Мальдивы, в условиях пандемии чуть ли каждая вторая звезда отечественного шоу-бизнеса отправилась именно в это государство Южной Азии. Здесь этой зимой получили свою порцию ультрафиолета Ксения Собчак, Маша Горбань, Джиган с Оксаной Самойловой, Олег Газманов, Ольга Бузова, Ксения Бородина и многие другие.

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Артистка отправилась в отпуск с мужем Игорем Сивовым, дочкой Симбой и сыном супруга Мироном от его первого брака. Вслед за Бузовой Шурочкина сделала перед полетом африканские косички. Правда ведущая остановилась на классических – в тон цвету волос, а Анна украсила свою голову огненно-рыжими накладными прядями.

Первыми кадрами с отдыха она поделилась в личном блоге, певица вышла на свой остров в белоснежном одеянии – топе и брюках джоггерах. Симба примерила кофточку оттенка омлета и пудрово-розовые брючки. И, хотя вид у обеих был довольно уставший, артистка подписала кадр: «Рай».

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