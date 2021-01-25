Мамина гордость: Собчак подловила 4-летнего сына, с легкостью переплывающего бассейн

Ксения Собчак, безусловно, гордится своим 4-летним сыном Платоном, который появился на свет в ее первом браке с Максимом Виторганом.

Мальчик уже сейчас ориентируется в астрономии, владеет английским языком, отлично читает и пишет на русском, с удовольствием поет и декламирует стихи. Оказалось, что малыш к тому же хорошо плавает.

В личном блоге светская львица обнародовала кадры из отпуска на Мальдивах, в который отправилась с мужем Константином Богомоловым. Чета арендовала виллу за 350 тысяч в день с личным мини-пляжем и бассейном, где малыш любит проводить основное время. В клипе мальчик без страха прыгает в воду и как Человек-амфибия с легкостью переплывает его с одного края до другого. Похоже, что этот поступок ребенка удивил и саму Ксению.

«Супер! Олимпийский чемпион! Четыре года, между прочим», — восхитилась ведущая.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. Дети должны находиться в воде под присмотром взрослых, защищенные спасательными жилетами либо нарукавниками.

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