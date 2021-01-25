«Рыбалка!»: жена Газманова в мини-шортах и чалме предстала на белоснежной яхте

Марина вместе с мужем в настоящее время отдыхает на Мальдивах.

Олег и Марина Газмановы устроили себе отпуск на Мальдивах. Совсем скоро они вернутся в холодную Москву, артист даже пожаловался, что устал от экзотических изысков и хочет поесть обычного борща с черным хлебом, салом и чесноком. Тем не менее, звезды не перестают радоваться теплым дням на курорте и делиться солнечными кадрами со своими подписчиками.

больше по теме «Красиво!»: Лиза Галкина примерила новое платье в стиле наив с кукольным бантом по талии Ее брат Гарри тоже похвастался нарядом.

Накануне чета побывала на рыбалке, которая, конечно, сильно отличается от классической российской. Никаких комаров, резиновой лодки и пробуждения в пять утра. Вместо этого — белоснежная яхта, улов практически на протяжении всего дня и полный релакс.

51-летняя Марина выбрала для морской прогулки романтичный наряд, облачившись в мини-шорты с кисточками, принтованную тунику и чалму. Ну а в качестве аксессуара примерила солнцезащитные очки со стеклами в форме сердечек.

«Вчерашняя рыбалка!» — похвастался Газманов в личном блоге, предоставив фотоотчет.

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