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«Рыбалка!»: жена Газманова в мини-шортах и чалме предстала на белоснежной яхте

Марина вместе с мужем в настоящее время отдыхает на Мальдивах.

«Рыбалка!»: жена Газманова в мини-шортах и чалме предстала на белоснежной яхте
Олег и Марина Газмановы. Фото: instagram.com/oleggazmanov/

Олег и Марина Газмановы устроили себе отпуск на Мальдивах. Совсем скоро они вернутся в холодную Москву, артист даже пожаловался, что устал от экзотических изысков и хочет поесть обычного борща с черным хлебом, салом и чесноком. Тем не менее, звезды не перестают радоваться теплым дням на курорте и делиться солнечными кадрами со своими подписчиками.

Накануне чета побывала на рыбалке, которая, конечно, сильно отличается от классической российской. Никаких комаров, резиновой лодки и пробуждения в пять утра. Вместо этого — белоснежная яхта, улов практически на протяжении всего дня и полный релакс.

Олег и Марина Газмановы
Олег и Марина Газмановы. Фото: instagram.com/oleggazmanov/

51-летняя Марина выбрала для морской прогулки романтичный наряд, облачившись в мини-шорты с кисточками, принтованную тунику и чалму. Ну а в качестве аксессуара примерила солнцезащитные очки со стеклами в форме сердечек.

«Вчерашняя рыбалка!» — похвастался Газманов в личном блоге, предоставив фотоотчет.

Марина Газманова
Марина Газманова. Фото: instagram.com/oleggazmanov/

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