«С челкой кошмарной — ужас!»: 61-летняя Лариса Гузеева продемонстрировала новую стрижку

Телеведущая доверились стилисту по волосам. Но потом призналась, что плакала в туалете и едва не отменила съемки.

Лариса Гузеева является одной из самых прямолинейных телеведущих. В свое время она активно играла в кино. Теперь женщина ведет ряд телепередач. 61-летняя артистка старается следить за своей внешностью. Порой она худеет, но при этом не скрывает, что дома часто готовит и любит вкусно поесть. А несколько лет назад Лариса стала блондинкой, но в итоге снова вернулась к темному цвету волос.

После праздников телеведущая сразу призналась, что поправилась. Она не только подтрунивает над хейтерами, но и может поиронизировать над собой. На подготовке к очередной съемке передачи «Давай поженимся!» Гузеева засняла, как стилист по волосам готовит ее к выходу в студию. Он сделал ей стрижку по плечи и челку, которую стал подравнивать в последний момент.

«У Сашки опять душевная утечка, поэтому он экспериментирует надо мной — пожилой женщиной. Видите, что делает? С челкой кошмарной — ужас! Чтобы вы потом потешались, чтобы вам скучно не было. Но я же терплю. Он моложе и сильнее. Как даст, я и улечу. На такую пожилую Клеопатру похожа. Я его сейчас убью!» — заявила артистка.

Спустя время она переоделась в джемпер с карманами и белую блузку. Образ дополнили бусы.

«Заложил за ушки. Типа, он спас этот позор века. Лицо уже не вмещается никуда. Лицо еще можно подкорректировать на фотографиях, а туловище нет», — посетовала звезда. «Какую огромную часть жизни я проходила с челкой. Без челки я даже стеснялась. Мне казалось, что лоб высоченный и что это так некрасиво. В общем я всю молодость проходила в челках. В принципе, я ненавижу молодящихся теток. Ну не знаю, я так сомневаюсь. Ой, я нервничаю», — добавила она.

Похоже, что бьюти-преображение добавило Ларисе стресса. Она призналась, что ушла плакать в туалет, а стилист над ней смеялся. Телеведущая расстроилась из-за стрижки. Коллеги по съемкам челку тоже не оценили и предложили найти платок, чтобы все прикрыть. Гузеева была готова даже отменить съемку, так ее расстроил эксперимент парикмахера.

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