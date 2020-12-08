Женщина-вамп: Гузеева в кардигане с имитацией меха и при жемчуге предстала в гримерной

Лариса Гузеева на шоу «Давай поженимся!» предпочитает традиционные наряды, не привлекающие особого внимания. Чаще всего ее комплекты состоят из классических брюк и блузок. Однако в этот раз ведущая решила удивить публику.

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Актриса примерила на себя образ женщины-вамп с ярко-красной помадой и четкими стрелками на верхних веках. Из одежды она выбрала черный кардиган, пошитый из материала, имитирующего пушистый мех. Не забыла звезда «Жестокого романса» и про нитку крупного жемчуга на шее.

Знаменитость призналась, что обожает ароматы и в очередной раз решила побаловать себя перед Новым годом, купив сразу несколько флаконов парфюма. Напомним, ранее Лариса специально к праздникам приобрела себе несколько колец с драгоценными камнями.

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