Челка и шиньон: Лариса Гузеева появилась на публике с прической в духе Одри Хепберн

Лариса Гузеева решила вступить в 2021-й год обновленной и предстала на публике в измененном стилистами образе.

На новогоднее мероприятие в Останкино она облачилась в синее сверкающее платье в пол, украсив его боа. Волосы ведущая «Давай поженимся!» уложила в прическу в стиле Одри Хепберн, сделав короткую челку средней густоты и объемный «кокон», который создается при помощи шиньона. В свое время такой стиль для британской актрисы придумал Александр де Пари специально для фильма «Шарады» в 1963 году. Укладка настолько понравилась кинозвезде, что она решила остаться с ней на годы.

Пока не понятно насколько долго Лариса Гузеева сохранит этот стиль, но многим ее поклонникам он пришелся по вкусу. В личном блоге артистки можно увидеть множество хвалебных комментариев.

«Очень стильно», «Так даже моложе выглядеть стали», «Необычно и привлекательно», «Какая красивая! Шикарный образ!», «Очень идет прическа. Сразу минус 20 лет», «Ларочка, челка – супер! Очень идет», «Классная прическа и макияж!», «Как здорово с челкой», — можно увидеть в микроблоге Гузеевой.

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