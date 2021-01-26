«Ноги болят, все болит»: Ольга Бузова рассказала о своем состоянии после грандиозной вечеринки

Накануне состоялось, пожалуй, одно из самых громких светских событий последних дней. Экс-ведущая «Дома-2» и певица Ольга Бузова с небывалым размахом отметила свое 35-летие. На праздник теледива пригласила звезд шоу-бизнеса, самых ярких персонажей телеканала ТНТ, своих бывших коллег-соведущих «Дома-2» и некоторых экс-участников проекта, с которыми водит дружбу.

Все они остались в восторге от грандиозного праздника, который им устроила виновница торжества. Восхищена тем, как все прошло, и сама Ольга Бузова.

«Пати удалось на славу. Спасибо всем моим друзьям за то, что вместе со мной танцевали до упада. Ноги болят, все болит, но зато — как нам всем было весело вчера», — написала в Instagram Ольга Бузова.

Публикацию она сопроводила целой галереей снимков с вечеринки. Так что все желающий могут еще раз насладиться моментами роскошного праздника по случаю 35-летия звезды.

Ольга Бузова поблагодарила всех друзей, принявших приглашение и ставших участниками ее вечеринки. Теледива дала понять, что вдохновлена праздником и теплыми словами, которые звучали накануне в ее адрес.

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