«Невероятный праздник»: бывший ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов высказался о вечеринке Ольге Бузовой

Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова накануне закатила грандиозный праздник в честь своего 35-летия. Круглую дату звезда решила отметить в окружении знаменитостей, пригласив на него весь цвет российского шоу-бизнеса.

Правда, не обошла Ольга Бузова вниманием и своих бывших коллег по телестройке. В числе гостей праздника оказался и экс-ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов, который больше всех переживал из-за своего увольнения, ведь у него маленький сын и жена, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком.

Андрей был очень расстроен, но Кристина сумела поддержать его. В качестве релакса пара отдохнула на Красной поляне, где каталась на лыжах, а вернувшись с гор, сразу же пришла на день рождения к Ольге Бузовой.

Андрей Черкасов был польщен вниманием теледивы и поблагодарил ее за невероятную вечеринку и атмосферу на ней.

«Это был невероятный праздник! Ольга Бузова, будь счастлива! Вчера мы кайфанули все!» — написал в Instagram Андрей Черкасов.

Пост он сопроводил снимком, на котором запечатлен с виновницей тожества Ольгой Бузовой и женой Кристиной.

Подписчики экс-ведущего «Дома-2» тут же обратили внимание, что Андрей выбрал фото, на котором хорошо получился только он.

«Фото странное, точнее, девчонки на нем. Ну, естественно, Эндрю выбирал, где он красавец», «Неудачное фото выбрали Ольги», «Платья – ужас», — высказываются в Сети.

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