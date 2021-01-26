«Любимый мой»: Инна Маликова в кремовой шубе и лофферах запечатлелась с повзрослевшим сыном

Инна Маликова родилась в семье композитора Юрия Маликова. Она также продолжила его дело и теперь руководит группой «Новые Самоцветы». Девушка дружит с братом Дмитрием Маликовым, но на этот раз она не поехала с ним в отпуск. Артист с семьей уже несколько недель отдыхает на Мальдивах. Девушка, в свою очередь, вернулась к работе. Во время каникул она позволила себе расслабиться и отдохнуть.

26 января отмечает день рождения единственным сын Инны, Дима. Он раньше жил во Франции, а потом в Швейцарии. С отцом наследника Владимиром Антоничуком певица давно рассталась. В честь радостного события девушка поделилась кадрами с именинником. На одном из них она обнимала сына во время прогулки. Маликова предстала в кремовой шубе и лофферах с мехом. Также артистка опубликовала архивное фото и свежее, где они позируют с наследником на диване.

«Любимый мой сыночек, с днем рождения! Здоровья, радости и счастья тебе и твоей прекрасной молодой семье и конечно огромного процветания твоему замечательному и вкусному проекту. Люблю сильно-сильно», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 44-летняя певица. Многие отметили, что она нисколько не изменилась и ее можно принять за сестру именинника. «С днем рождения такого взрослого сына, Инночка, хотя в это сложно поверить», «Вы совсем не изменились», «Семья Маликовых — мое восхищение! Особенная порода! Так держать!», «Мальчик вырос, а ты все такая же», «Как брат с сестрой», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: