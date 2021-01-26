«Еще бы пару»: Виторган обложился детьми на диване и помечтал о прибавлении в семействе

Маленькие Этель и Клара обожают проводить время с отцом, а Максим и Ксения уже подарили артисту внуков.

58-летняя Ирина Млодик подловила своего 81-летнего мужа Эммануила Виторгана за играми с дочками Этель и Кларой. Двухлетняя и годовалая девочки устроились рядом с отцом на диване, который пытался им прочитать книжку.

Малышки оказались большими непоседами. Кларочка то хватала родителя за нос, то срывала с него очки. А ее сестра постоянно демонстрировала папе своих красивых кукол. В итоге народный артист отложил книгу в сторону, вздохнул и произнес:

«Мне еще бы пару детей и все было бы в порядке».

Видео Эммануил Гедеонович обнародовал в Сети. «Доченьки», — с любовью подписал он кадр. В это же время его жена Ирина Млодик выставила в своем Instagram фотографию младшей наследницы. И снова подпись под снимком дышала необычайной любовью и теплом. «Кларочка», — написала она, также украсив фото хештегами: #доченька, #младшая, #звезда, #нежность.

Напомним, малышки появились на свет благодаря сурмаме. У Ирины Млодик это единственные дети, у Эммануила Виторгана есть еще дочь Ксения, сын Максим, внуки и правнуки.

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